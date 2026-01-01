Profoto (254579) gold октобокс 71 см золотой без адаптера

Артикул: NVF-7917

Profoto (254579) gold – компактный октобокс диаметром 71 см., без адаптера. Внутренняя поверхность золотая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы.