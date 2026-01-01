images
Profoto (254579) gold октобокс 71 см золотой без адаптера

Profoto (254579) gold октобокс 71 см золотой без адаптера

Profoto
Артикул: NVF-7917

Profoto (254579) gold – компактный октобокс диаметром 71 см., без адаптера. Внутренняя поверхность золотая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы. 

Описание

Profoto (254579) gold октобокс 71 см золотой без адаптера

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Арт. NVF-9151
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant GRID-30160 - соты для софтбокса размером 30х160 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SBE-30160BW.

2 330 ₽
В корзину
Profoto Umbrella Shallow Silver M 41&amp;quot; (100975) зонт фотографический диаметром 105 см
Арт. NVF-1100
Profoto Umbrella Shallow Silver M 41&quot; (100975) зонт фотографический диаметром 105 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Umbrella Shallow Silver M 41" (100975) – легкий, портативный фотозонт серебристого цвета. Позволяет получить более рассеянный свет и мягкие тени. С серебряной поверхностью возможно невероятное сочетание мягких теней и жесткого света, отличная проработка деталей изображения.

Все металлизированные детали специально проработаны для предотвращения ржавчины и обесцвечивания.

14 690 ₽
В корзину
Profoto Umbrella Deep White L (100977) зонт глубокий белый на отражение 130 см
Арт. NVF-8044
Profoto Umbrella Deep White L (100977) зонт глубокий белый на отражение 130 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Umbrella Deep White L (100977) – зонт белый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 130. 

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.

45 890 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.