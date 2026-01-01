Fotokvant GRID-30160 - соты для софтбокса размером 30х160 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SBE-30160BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Umbrella Shallow Silver M 41" (100975) – легкий, портативный фотозонт серебристого цвета. Позволяет получить более рассеянный свет и мягкие тени. С серебряной поверхностью возможно невероятное сочетание мягких теней и жесткого света, отличная проработка деталей изображения.
Все металлизированные детали специально проработаны для предотвращения ржавчины и обесцвечивания.
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Fotokvant GRID-30160 - соты для софтбокса размером 30х160 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SBE-30160BW.
Profoto Umbrella Deep White L (100977) – зонт белый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 130.
Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.