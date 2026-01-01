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Profoto Umbrella Shallow Silver M 41&quot; (100975) зонт фотографический диаметром 105 см

Profoto Umbrella Shallow Silver M 41&quot; (100975) зонт фотографический диаметром 105 см

Profoto
Артикул: NVF-1100

Profoto Umbrella Shallow Silver M 41" (100975) – легкий, портативный фотозонт серебристого цвета. Позволяет получить более рассеянный свет и мягкие тени. С серебряной поверхностью возможно невероятное сочетание мягких теней и жесткого света, отличная проработка деталей изображения.

Все металлизированные детали специально проработаны для предотвращения ржавчины и обесцвечивания.

Описание

Profoto Umbrella Shallow Silver M 41&quot; (100975) зонт фотографический диаметром 105 см

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