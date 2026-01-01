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Lumifor LS-6090 ULTRA софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Lumifor LS-6090 ULTRA софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Lumifor
Артикул: NVF-5751

Lumifor LS-6090 ULTRA – софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens. Прямоугольный размер идеален для портретной сьемки. Крепление наружного рассеивателя производится в углублении на широкую ленту-липучку. Такая конструкция позволяет добиться более направленного светового потока, а также без труда закрепить соты. Софтбокс изготовлен по высоким стандартам качества с применением передовых технологий и материалов.

Описание

Характеристики:

  • размер, см – 60x90
  • вес, кг – 1,8

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens. 
  • Внутренний рассеиватель нейтрально-белого цвета с креплением "липучка". 
  • Внешний рассеиватель нейтрально-белого цвета. 
  • 4 высококачественные спицы+1 запасная спица. 
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высоко отражающей поверхностью. 
  • Инструкция по сборке. 
  • Сумка для переноски.

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