Артикул: NVF-5751

Lumifor LS-6090 ULTRA – софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens. Прямоугольный размер идеален для портретной сьемки. Крепление наружного рассеивателя производится в углублении на широкую ленту-липучку. Такая конструкция позволяет добиться более направленного светового потока, а также без труда закрепить соты. Софтбокс изготовлен по высоким стандартам качества с применением передовых технологий и материалов.