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Jinbei EM-Softbox софтбокс 70x70 см с сотами

Jinbei EM-Softbox софтбокс 70x70 см с сотами

Jinbei
Артикул: NVF-7328

Jinbei EM-Softbox – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Smartum Grid используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой. Байонет Bowens. Размер, см – 70х70.

Описание

Комплектация

  • Сотовая насадка.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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