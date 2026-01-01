Jinbei EM-Softbox софтбокс 70x70 см с сотами

Артикул: NVF-7328

Jinbei EM-Softbox – софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Мягкость светотеней обеспечивается, благодаря рассеивающей поверхности большой площади и специальной конструкции боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Smartum Grid используется для установки на студийные вспышки с байонетом Bowens. Софтбокс выполнен из качественного водоупорного материала. Комплектуется сотовой насадкой. Байонет Bowens. Размер, см – 70х70.