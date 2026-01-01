Grifon SB-35160 софтбокс стрип 35х160 см

Стрипбокс Grifon SB-35160 (35×160 см, байонет Bowens)
Grifon SB-35160 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 35×160 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он идеально подходит для контурного освещения, создания световых полос на фоне, а также для съемки объектов в полный рост. Благодаря байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.
Основные характеристики
- Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).
- Размер: 35 × 160 см.
- Байонет: Bowens.
- Внутренняя поверхность: Отражающая (для эффективного распределения света).
- Рассеиватели: Два диффузора (внутренний и внешний) для мягкого света.
- Жаростойкость: Подходит для использования с импульсным и постоянным светом (до 300 Вт).
Для чего используется
Стрипбокс Grifon SB-35160 является универсальным инструментом для творческой работы со светом:
- Контурное освещение: Создание световых линий, подчеркивающих силуэт и форму объекта.
- Освещение в полный рост: Равномерное освещение моделей от головы до ног.
- Световые акценты на фоне: Создание графичных световых полос и узоров.
- Предметная съемка: Идеален для длинных и узких объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия).
Особенности конструкции
Стрипбокс поставляется с двумя тканевыми диффузорами, которые обеспечивают мягкое и равномерное освещение. Байонет Bowens позволяет использовать его с большинством современных осветительных приборов.
- Для работы с софтбоксом мы рекомендуем использовать сотовую решётку Fotokvant GRID-30160
- Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens.