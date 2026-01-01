images
images
-5 %
Grifon SB-35160 софтбокс стрип 35х160 см
Grifon SB-35160 софтбокс стрип 35х160 см

Grifon SB-35160 софтбокс стрип 35х160 см

Grifon
Артикул: MTG-6283

Grifon SB-35160 (35х160см) софтбокс-стрип. Софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с импульсными моноблоками, галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт и источниками постоянного света. Размер 35х160 см. Байонет Bowens.

Описание

Стрипбокс Grifon SB-35160 (35×160 см, байонет Bowens)

Grifon SB-35160 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 35×160 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он идеально подходит для контурного освещения, создания световых полос на фоне, а также для съемки объектов в полный рост. Благодаря байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.

Основные характеристики

  • Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).
  • Размер: 35 × 160 см.
  • Байонет: Bowens.
  • Внутренняя поверхность: Отражающая (для эффективного распределения света).
  • Рассеиватели: Два диффузора (внутренний и внешний) для мягкого света.
  • Жаростойкость: Подходит для использования с импульсным и постоянным светом (до 300 Вт).

Для чего используется

Стрипбокс Grifon SB-35160 является универсальным инструментом для творческой работы со светом:

  • Контурное освещение: Создание световых линий, подчеркивающих силуэт и форму объекта.
  • Освещение в полный рост: Равномерное освещение моделей от головы до ног.
  • Световые акценты на фоне: Создание графичных световых полос и узоров.
  • Предметная съемка: Идеален для длинных и узких объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия).

Особенности конструкции

Стрипбокс поставляется с двумя тканевыми диффузорами, которые обеспечивают мягкое и равномерное освещение. Байонет Bowens позволяет использовать его с большинством современных осветительных приборов.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.