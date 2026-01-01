Grifon SB-35160 софтбокс стрип 35х160 см

Описание

Стрипбокс Grifon SB-35160 (35×160 см, байонет Bowens)

Grifon SB-35160 — это профессиональный стрипбокс (вытянутый софтбокс) размером 35×160 см, предназначенный для создания мягкого, направленного света в виде узкой полосы. Он идеально подходит для контурного освещения, создания световых полос на фоне, а также для съемки объектов в полный рост. Благодаря байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.

Основные характеристики

Тип: Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы).

Стрипбокс (прямоугольный софтбокс вытянутой формы). Размер: 35 × 160 см.

35 × 160 см. Байонет: Bowens.

Bowens. Внутренняя поверхность: Отражающая (для эффективного распределения света).

Отражающая (для эффективного распределения света). Рассеиватели: Два диффузора (внутренний и внешний) для мягкого света.

Два диффузора (внутренний и внешний) для мягкого света. Жаростойкость: Подходит для использования с импульсным и постоянным светом (до 300 Вт).

Для чего используется

Стрипбокс Grifon SB-35160 является универсальным инструментом для творческой работы со светом:

Контурное освещение: Создание световых линий, подчеркивающих силуэт и форму объекта.

Создание световых линий, подчеркивающих силуэт и форму объекта. Освещение в полный рост: Равномерное освещение моделей от головы до ног.

Равномерное освещение моделей от головы до ног. Световые акценты на фоне: Создание графичных световых полос и узоров.

Создание графичных световых полос и узоров. Предметная съемка: Идеален для длинных и узких объектов (бутылки, вазы, ювелирные изделия).

Особенности конструкции

Стрипбокс поставляется с двумя тканевыми диффузорами, которые обеспечивают мягкое и равномерное освещение. Байонет Bowens позволяет использовать его с большинством современных осветительных приборов.