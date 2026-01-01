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Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см
Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см

Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см

Grifon
Артикул: DAN-5624

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU-16 S-150, диаметр - 150 см.

Параболический софтбокс (октобокс),  уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц, которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Байонет - Bowens. Диаметр - 150 см.

Описание

Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см

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Наличие
более 10 шт

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU-16 S-90, диаметр - 90 см.

Параболический софтбокс (октобокс),  уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Байонет - Bowens. Диаметр - 90 см.

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