Grifon KU-16 S-150 быстрораскладной параболический софтбокс 150см

Арт. DAN-5742

до конца распродажи 6 дн

Фон бумажный Vibrantone VBRT2105 Pastel Grey 05, размер - 2,1x6 м, цвет - пастельно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.