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GreenBean GB Gfi 1x6 (23291) софтбокс 30х180 см

GreenBean GB Gfi 1x6 (23291) софтбокс 30х180 см

GreenBean
Артикул: NVF-2730

GreenBean GB Gfi 1x6 (23291) – профессиональный стрип-бокс размером 30x180 см для получения равномерного и мягкого света. Внутреннее отражающее покрытие изготовлено из жаропрочного, устойчивого к высокой температуре и выгоранию материала. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Байонет Bowens.

Описание

GreenBean GB Gfi 1x6 – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Размер софтбокса 30х180 см. Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить продолговатый блик на поверхности какого-либо предмета.

Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

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