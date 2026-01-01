GreenBean GB Gfi 1x6 (23291) софтбокс 30х180 см

Описание

GreenBean GB Gfi 1x6 – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Размер софтбокса 30х180 см. Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить продолговатый блик на поверхности какого-либо предмета.

Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.