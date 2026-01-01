images
GreenBean GB GFi Octa 5 (23293) октобокс 150 см

GreenBean GB GFi Octa 5 (23293) октобокс 150 см

GreenBean
Артикул: NVF-2727

GreenBean GB Gfi Octa 5 – светоформирующий инструмент, который используют со всеми источниками импульсного света. Он рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Диаметр октобокса составляет 150 см. Для импульсных и галогенных источников мощностью до 1000 Вт, байонет Bowens (сменный).

Описание

Обычно октобокс используют при создании мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, благодаря серебристой ткани внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Благодаря подпружинному кольцу, которое фиксируется винтом с внешней стороны, софтбокс может вращаться на 360 градусов.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Арт. NVF-1666
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit – набор профессиональных алюминиевых стоек Manfrotto 1052BAC для студийного оборудования. Стойки изготовлены по технологии Adapto. Снабжены пневмоамортизаторами. Максимальная нагрузка стойки 5 кг. Цвет черный.

64 090 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Арт. VBR-396
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.

-10 %1 270 ₽
1 140 ₽
В корзину
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Арт. NVF-2942
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.

8 590 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.