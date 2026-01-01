GreenBean GB GFi Octa 5 (23293) октобокс 150 см

Описание

Обычно октобокс используют при создании мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, благодаря серебристой ткани внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Благодаря подпружинному кольцу, которое фиксируется винтом с внешней стороны, софтбокс может вращаться на 360 градусов.