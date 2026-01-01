GreenBean GB GFi Octa 3 (23292) софтбокс 90 см

Описание

Октобокс GreenBean GB Gfi Octa 3 – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Диаметр октобокса 90 см.

Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.

Сменный металлический байонет Bowens (адаптерные кольца на другие байонеты приобретаются отдельно). Подпружиненное байонетное кольцо позволит софтбоксу вращаться на 360 град. Кольцо фиксируется винтом, находящимся с внешней стороны софтбокса.

Отражающее покрытие и внутренний рассеивающий экран обеспечивают максимально равномерный поток с минимальными потерями мощности света, не искажают цветовую температуру источника. Применение качественных материалов гарантирует сохранение этих свойств на протяжении всего срока эксплуатации.