images
GreenBean GB GFi Octa 3 (23292) софтбокс 90 см

GreenBean GB GFi Octa 3 (23292) софтбокс 90 см

GreenBean
Артикул: NVF-2726

Октобокс GreenBean GB Gfi Octa 3 – жаропрочный софтбокс в байонетном Bowens, 90 см, предназначеный для использования с разными источниками импульсного света.

Описание

Октобокс GreenBean GB Gfi Octa 3 – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Диаметр октобокса 90 см.

Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени.

Сменный металлический байонет Bowens (адаптерные кольца на другие байонеты приобретаются отдельно). Подпружиненное байонетное кольцо позволит софтбоксу вращаться на 360 град. Кольцо фиксируется винтом, находящимся с внешней стороны софтбокса.

Отражающее покрытие и внутренний рассеивающий экран обеспечивают максимально равномерный поток с минимальными потерями мощности света, не искажают цветовую температуру источника. Применение качественных материалов гарантирует сохранение этих свойств на протяжении всего срока эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2918
QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q108 с видеоголовой выполенен из аллюминия. Рабочая высота - до 129 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Рекомендуется для профессиональной и любительской видео- и фотосъемки.

3 110 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.