Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами.

Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 80 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.
Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади октобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.
Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.
В сложенном виде легкий октобокс весом всего 1.6 кг упаковывается в чехол компактного размера 70x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.
Характеристики :
- Модель SB-UFW80
- Диаметр 80 см
- Глубина 53 см
- Цвет отражающей поверхности серебро
- Байонет Bowens
- Материал спиц металл
- Размер ячеек 5х5 см
- Размер в сложенном виде с чехлом 70x19x19 см
- Вес с чехлом 1.6 кг