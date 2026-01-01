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Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами

Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-7789

Godox SB-UFW80 быстроскладной октобокс с сотами.

Быстроскладной восьмиугольный софтбокс зонтичного типа с байонетом Bowens (кольцо сменное), для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер 80 см, отражающая поверхность серебро, тканевые соты, чехол в комплекте.

Описание

Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 80 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.

Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.

Благодаря большой площади октобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.

Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.

Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.

Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.

Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.

Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.

Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.

В сложенном виде легкий октобокс весом всего 1.6 кг упаковывается в чехол компактного размера 70x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.


Характеристики :

  • Модель SB-UFW80
  • Диаметр 80 см
  • Глубина 53 см
  • Цвет отражающей поверхности серебро
  • Байонет Bowens
  • Материал спиц металл
  • Размер ячеек 5х5 см
  • Размер в сложенном виде с чехлом 70x19x19 см
  • Вес с чехлом 1.6 кг

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