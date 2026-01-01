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Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами
Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами
Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами
Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами
Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами
Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами

Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-5737

Софтбокс Godox SB-FW30120 с сотами.

Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Байонет Bowens (байонетное кольцо сменное). Размер - 30x120 см. Отражающая поверхность - серебро. В комплекте сотовая насадка.

Описание

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

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