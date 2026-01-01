Godox SB-FW30120 софтбокс с сотами

Описание

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.