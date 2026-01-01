Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox

Описание

Байонет Godox позволяет легко установить этот софтбокс на вспышки Godox AD300Pro, AD400Pro и др.

Быстроскладной каркас софтбокса практически не требует сборки, его так же просто собрать, как и обычный фотозонт.

Имеет съемные внутренний и внешний диффузоры, 2 двухсторонних дефлектора.

Софтбокс подходит как для студийной, так и уличной съемки, удобен в установке, экономит время и не требует усилий по сборке.

Позволяет достичь максимального смягчения светового потока и уменьшения теней для идеальной съемки.