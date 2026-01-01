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Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox
Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox

Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox

Godox
Артикул: DAN-7824

Софтбокс Godox AD-S65S быстроскладной для AD400Pro с байонетом Godox, диаметр 65 см, имеет глубокую параболическую форму, в сравнении с другими софтбоксами позволяет сформировать еще более мягкий и яркий светотеневой рисунок. Используется в рекламных съемках, видео и кинопроизводстве, портретной съемке, свадебной съемке и т.д.

Описание

Байонет Godox позволяет легко установить этот софтбокс на вспышки Godox AD300Pro, AD400Pro и др.
Быстроскладной каркас софтбокса практически не требует сборки, его так же просто собрать, как и обычный фотозонт.
Имеет съемные внутренний и внешний диффузоры, 2 двухсторонних дефлектора.
Софтбокс подходит как для студийной, так и уличной съемки, удобен в установке, экономит время и не требует усилий по сборке.
Позволяет достичь максимального смягчения светового потока и уменьшения теней для идеальной съемки.

Комплектация

- Софтбокс Godox AD-S65S быстроскладной с байонетом Godox
- Внешний рассеиватель
- Внутренний рассеиватель в чехле
- Дефлектор в чехле - 2 шт
- Тканевые соты
- Чехол для софтбокса

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