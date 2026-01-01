Godox AD-S65S быстроскладной софтбокс для AD400Pro с байонетом Godox

Байонет Godox позволяет легко установить этот софтбокс на вспышки Godox AD300Pro, AD400Pro и др.
Быстроскладной каркас софтбокса практически не требует сборки, его так же просто собрать, как и обычный фотозонт.
Имеет съемные внутренний и внешний диффузоры, 2 двухсторонних дефлектора.
Софтбокс подходит как для студийной, так и уличной съемки, удобен в установке, экономит время и не требует усилий по сборке.
Позволяет достичь максимального смягчения светового потока и уменьшения теней для идеальной съемки.
Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.