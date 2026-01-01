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Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники
Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники

Tenba (637-738) Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9291

Tenba Fulton v2 16L All WR Backpack Black/Black Camo (637-738) рюкзак для фототехники.

Рюкзаки Fulton сочетают в себе неподвластный времени винтажный стиль, современный комфорт, функциональность и защиту оборудования. 

Описание

Нижняя часть рюкзака изготовлена из гидрофобного нейлона 420D Helix. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Верхняя часть рюкзака изготовлена из влагостойкого нейлона 600D. Ткань также обладает высокой прочностью на разрыв и стойкость к стиранию. Комбинация однотонного и камуфляжного черного цвета добавляет оригинальности рюкзаку и выгодно выделяет его на фоне других моделей.

Размещение - беззеркальная или зеркальная камера с 5-7 объективами (до 70-200 мм 2,8), ноутбук до 16 дюймов (40 см), штатив или монопод. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Специально разработанные ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки. Уплотненный воздухопроницаемый трехмерный сетчатый каркас установлен на плечевых лямках и задней панели. Он обеспечивает воздушный поток и оптимизирует циркуляцию воздуха, сводя к минимуму дискомфорт в жаркой среде.

Нагрудный ремень регулируется по высоте и надежно фиксирует рюкзак на корпусе. Для дополнительной фиксации и равномерного распределения нагрузки предусмотрены съемный поясной ремень и регулируемый по высоте эластичный нагрудный ремень. Рюкзак также можно переносить за ручку. В ручке расположена вставка из прочного полимера с покрытием из легкого и пластичного EVA, который обеспечивает комфортную носку даже при полной загрузке рюкзака тяжелым оборудованием.

Отделение для оборудования расположено в нижней части рюкзака, имеет доступ со стороны спины и защиту со всех сторон. Съемные делители точно настроят отделение под размер вашего оборудования.

Доступ к оборудованию со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Отсек для личных вещей расположен в верхней части рюкзака. Универсальная конструкция Roll-top позволяет быстро изменить объем верхней части рюкзака в зависимости от заполнения. Достаточно затянуть или выпустить компрессионные ремни. Заворачивающийся верх рюкзака также служит дополнительной защитой содержимого от попадания влаги и пыли.

Центральный плоский карман расположен практически по всей высоте рюкзака. Внутри расположен карман для ноутбука 13 дюймов и два небольших кармана для аксессуаров.

Усиленный расширяемый боковой карман с фиксирующими ремнями предназначен для переноски штатива или монопода. Сетчатый боковой карман предназначен для бутылки с водой.

Стягивающие боковые ремни выполняют две задачи. Первая – регулировка объема отсека для личных вещей. Вторая – дополнительная фиксация штатива или монопода в боковом кармане. Ремень для установки на чемодан на колесах или тележку.

Центральный карман и отделение для оборудования закрывается на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ. Водонепроницаемые молнии с защитой от брызг YKK SplashGuard установлены на открытых частях рюкзака для предотвращения попадания дождя, снега, песка и пыли.

Для дополнительной защиты при сильных ливнях предусмотрен фирменный двусторонний чехол Weather Wrap. Серебристая часть предназначена для отражения солнечных лучей в жаркие дни. Черная сторона сделает ваш рюкзак незаметным и убережет от любопытных взглядов. Для дополнительной защиты от дождя вы можете использовать любою сторону чехла.

Соответствует габаритам ручной клади большинства международных авиакомпаний. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте актуальную информацию у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

  • Гидрофобный нейлон 420D Helix
  • Влагостойкий нейлон 600D
  • Полированный трикотаж высокой плотности 300 г/м
  • Молнии YKK SplashGuard
  • Молнии YKK
  • Внешний размер, см – 51х28х19
  • Отделение для оборудования, см – 28х27х13
  • Отделение для ноутбука, см – 37х25х2
  • Вес, кг – 1,27


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