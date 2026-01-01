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FST SB-235UD cофтбокс параболический быстрораскладной 120 см
FST SB-235UD cофтбокс параболический быстрораскладной 120 см
FST SB-235UD cофтбокс параболический быстрораскладной 120 см

FST SB-235UD cофтбокс параболический быстрораскладной 120 см

FST
Артикул: MTG-0215

Параболический быстрораскладной софтбокс. Диаметр 120 см.

Уникальная форма софтбокса позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. 16 встроенных спиц обеспечивают ровное круглое световое пятно. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Есть уплотненный чехол для безопасной переноски софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят. Байонет Bowens.

Описание

FST SB-235UD cофтбокс параболический быстрораскладной 120 см

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-235UD 120 см - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.

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