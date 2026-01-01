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Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S
Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S
Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S

Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S

Wellmaking
Артикул: DAN-9654

Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S - складной компактный софтбокс  для приборов Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт. 

Размер - 40х40х8 см. 


Софтбокс сделан на гибком металлическом каркасе позволяющим складывать его до размера в 3 раза меньше. 

Описание

Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S

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Арт. DAN-9652
Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт размер 34х34 см
Наличие
более 10 шт

Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт размер 34х34 см.

Гибкая светодиодная панель размером 34х34 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 45 Вт. 

12 230 ₽
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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
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