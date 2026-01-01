Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт размер 34х34 см.
Гибкая светодиодная панель размером 34х34 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 45 Вт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S - складной компактный софтбокс для приборов Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт.
Размер - 40х40х8 см.
Софтбокс сделан на гибком металлическом каркасе позволяющим складывать его до размера в 3 раза меньше.
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Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт размер 34х34 см.
Гибкая светодиодная панель размером 34х34 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 45 Вт.