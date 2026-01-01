Wellmaking HB-48S Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 45 Вт размер 34х34 см.

Устанавливается на стойку с помощью шаровой головки и распорки типа "паук". За счет небольшого веса и размеров в упаковке выгодно отличается от приборов в жестких корпусах. Питание от сети (входит в комплект). Управление мощностью и цветовой температурой осуществляется от пульта дистанционного управления (входит в компект). Мощность - 45 Вт. Для получения мягкого рассеяного света рекомендуется применить складной компактный софт-бокс Wellmaking SBL-40 софтбокс для HB-48S (приобретается отдельно).
Характеристики:
- Мощность - 45 Вт
- Цветовая температура - 3200-5600 К
- Индекс CRI - 95%
- Вес с чехлом и блоком питания - 1100 гр
- Размеры прибора 34х34 см