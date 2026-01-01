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Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom
Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom
Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom
Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom
Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom

Fotokvant SBE-30160EL стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-4027

Софтбокс Fotokvant SB-30160EL 30х160 см с адаптером Elinchrom.

Комплект включает легкий стрипбокс размером - 30х160 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

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