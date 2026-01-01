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Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-4015

Софтбокс Fotokvant SB-9090EL 90х90 см с адаптером Elinchrom.

Комплект включает легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки размером - 90х90 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Elinchrom. Посадочный диаметр - 144 мм.



Описание

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 90х90 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Комплектация

  • Светоотражающая ткань - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Кольцо Elinchrom для установки - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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