Fotokvant SB-9090EL софтбокс 90х90 см с адаптером Elinchrom

Описание

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 90х90 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.