Fotokvant SB-6090EL софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom

Описание

Размер 60х90 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-6090 или Creative Light (254595). Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 35 см.