Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel

Описание

Октобокс 150 см - это среднего размера октобокс для среднего размера студий и больших. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-150. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 45 см.