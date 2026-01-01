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Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel

Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: NVF-9261

Fotokvant SB-150HE - октобокс диаметром 150 см с адаптером Hensel.

Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

Описание

Октобокс 150 см - это среднего размера октобокс для среднего размера студий и больших. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-150. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 45 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Hensel - 1 шт.
  • Спицы - 8 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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