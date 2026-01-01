Характеристики:
- Форма : круг
- Байонет : Bowens
- Габариты : 1500 × 1500 × 800 мм
- Вес без упаковки : 3320 г
- Артикул производителя : Light Dome 150
- Вес с упаковкой : 4900 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure Light Dome 150 софтбокс.
Софтбокс серии Light Dome диаметром 1.5 м для больших студий и работы на пленэре. Огромная поверхность рассеивателя позволяет добиться плотного света с полной заливкой и мягкими тенями. В комплекте два сменных рассеивателя разной плотности, а также соты формирующие угол 45°. Байонет Bowens.
Характеристики:
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Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
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