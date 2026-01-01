Aputure Light Dome 150 софтбокс.

Арт. DAN-6924

Набор ламп Aputure Accent B7C 8-Light Kit.

Набор из восьми светодиодных смарт лампочек RGBWW и кейса для зарядки. Подходит для создания атмосферного освещения при фото- и видеосъемке. Цветовая температура - от 2000K до 10000 K. Управление базовыми цветами RGB (красный, зеленый, синий) с регулировкой оттенка, насыщенности и интенсивности. Плавная регулировка яркости от 0 до 100 процентов. Девять встроенных световых эффектов. Кнопки на корпусе для быстрого управления включением/выключением, яркостью и цветовой температурой. Приложение Sidus Link для управления всеми функциями. Цоколь - E27. Питание от встроенного аккумулятора на 1300 мАч или от сети (от 100 В до 240 В).