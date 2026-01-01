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Aputure Light Dome 150 софтбокс
Aputure Light Dome 150 софтбокс
Aputure Light Dome 150 софтбокс
Aputure Light Dome 150 софтбокс
Aputure Light Dome 150 софтбокс
Aputure Light Dome 150 софтбокс

Aputure Light Dome 150 софтбокс

Aputure
Артикул: MTG-0474

Aputure Light Dome 150 софтбокс.

Софтбокс серии Light Dome диаметром 1.5 м для больших студий и работы на пленэре. Огромная поверхность рассеивателя позволяет добиться плотного света с полной заливкой и мягкими тенями. В комплекте два сменных рассеивателя разной плотности, а также соты формирующие угол 45°. Байонет Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Форма : круг
  • Байонет : Bowens
  • Габариты : 1500 × 1500 × 800 мм
  • Вес без упаковки : 3320 г
  • Артикул производителя : Light Dome 150
  • Вес с упаковкой : 4900 г

Комплектация

  • софтбокс
  • соты
  • рассеиватель 1.5 Stop
  • рассеиватель 2.5 Stop
  • адаптер
  • чехол

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