Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 92. Диаметры концов, мм – 6.
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Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Moonlight 183 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18,7%, поглощение 0,73%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Pale Red 166 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.