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Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса

Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса

Fotokvant
Артикул: DAN-5590

Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 92.  Диаметры концов, мм – 6.

Описание

Fotokvant SB-CS92 спица металлическая 92 см для софтбокса

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