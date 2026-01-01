images
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый

Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый

Chris James
Артикул: FTR-525

Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Арт. NVF-1069
Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Just Blue 079 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 5,6%, поглощение 1,25%. Цена указана за один погонный метр. 

2 870 ₽
В корзину
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-1063
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Superior 56 Scarlet фон бумажный 1,35x11м цвет скарлет
Superior 56 Scarlet фон бумажный 1,35x11м цвет скарлет
Superior 56 Scarlet фон бумажный 1,35x11м цвет скарлет
Арт. NVF-2072
Superior 56 Scarlet фон бумажный 1,35x11м цвет скарлет
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

5 148 ₽
В корзину
Chris James 183 Moonlight фолиевый фильтр лунный свет
Арт. FTR-547
Chris James 183 Moonlight фолиевый фильтр лунный свет
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Moonlight 183 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18,7%, поглощение 0,73%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. NVF-3069
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Kupo 013A Pole for Folding Mini Stand телескопическая штанга для складного мини стенда
Арт. NVF-9472
Kupo 013A Pole for Folding Mini Stand телескопическая штанга для складного мини стенда
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo 013A Pole for Folding Mini Stand - телескопическая штанга для складного мини стенда. 48–80 см

Двухсекционная штанга изготовлена из алюминия. Оснащена штифтом 5/8" Вaby stud. Применяется со складной мини стойкой Mini Stand.

3 110 ₽
В корзину
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Арт. FTR-546
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Medium Yellow 010 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 86,5%, поглощение 0,06%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Savage (27-1253) Thunder Gray фон бумажный 1,35x11 м серый гром
Savage (27-1253) Thunder Gray фон бумажный 1,35x11 м серый гром
Savage (27-1253) Thunder Gray фон бумажный 1,35x11 м серый гром
Арт. NVF-5313
Savage (27-1253) Thunder Gray фон бумажный 1,35x11 м серый гром
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.