Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora FSO 50S - внешний рассеиватель с дефлектором для Firefly2 диаметром 50 см.
Дополнительный рассеиватель с серебрянным дефлектором для октобокса Aurora Firefly 2 диаметром 50 см.
Круглый серебрянный дефлектор отражает свет от вспышки и создает отличное освещение без горячих пятен и засветок.
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Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Материал – алюминий.
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.