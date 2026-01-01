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Aurora FSO 50S внешний рассеиватель с дефлектором для Firefly2 диаметром 50 см

Aurora FSO 50S внешний рассеиватель с дефлектором для Firefly2 диаметром 50 см

Aurora
Артикул: DAN-1338

Aurora FSO 50S - внешний рассеиватель с дефлектором для Firefly2 диаметром 50 см.

Дополнительный рассеиватель с серебрянным дефлектором для октобокса Aurora Firefly 2 диаметром 50 см.

Круглый серебрянный дефлектор отражает свет от вспышки и создает отличное освещение без горячих пятен и засветок.

Описание

Aurora FSO 50S внешний рассеиватель с дефлектором для Firefly2 диаметром 50 см

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