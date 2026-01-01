Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами

- Байонет Bowens
- Диаметр цветных фильтров 60 мм
- Цвет: желтый, синий, красный, зеленый, белый
- Диаметр сот 60 мм
- Диаметр адаптера 64 мм
- Длина насадки 200 мм
- Диаметр насадки у основания 107 мм
- Диаметр выходного отверстия насадки 62 мм
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.