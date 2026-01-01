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Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами
Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами

Raylab RL-ACS насадка коническая с цветными фильтрами

Raylab
Артикул: OLE-2426

Коническая насадка на осветитель для создание узконаправленного пучка света. Байонет Bowens. В комплекте набор цветных фильтров (желтый, зеленый, красный, синий, белый) и соты.

Описание

Характеристики:
  • Байонет Bowens
  • Диаметр цветных фильтров 60 мм
  • Цвет: желтый, синий, красный, зеленый, белый
  • Диаметр сот 60 мм
  • Диаметр адаптера 64 мм
  • Длина насадки 200 мм
  • Диаметр насадки у основания 107 мм
  • Диаметр выходного отверстия насадки 62 мм

Комплектация

  • насадка-тубус - 1 шт,
  • цветные фильтры - 5 шт,
  • соты - 1 шт,
  • адаптер - 1 шт

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