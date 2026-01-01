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Profoto (101200) OCF Snoot конусный рефлектор

Profoto (101200) OCF Snoot конусный рефлектор

Profoto
Артикул: NVF-5184

Profoto OCF Snoot конусный рефлектор. Представляет собой компактное и мобильное светоформирующее приспособление Light Shaping Tool, с помощью которого можно значительно уменьшать ширину светового потока выносной вспышки.

Описание

В результате использования насадки можно получить резкий и направленный свет, практически без бокового рассеивания. Световое пятно имеет округлую форму, его можно использовать для акцента на прическе или в других случаях, когда нужно осветить небольшие участки.

Конусная насадка OCF Snoot очень проста в применении. Достаточно лишь прикрепить ее на переднюю сторону выносной вспышки и можно сразу приступать к работе. Модель изготовлена из прочного стекловолокна, что делает ее легкой и очень прочной. Насадку OCF Snoot можно применять вместе с комплектом сот OCF Grid Kit.

Внимание! Продукт может быть использован только с выносными вспышками Profoto Off-Camera Flashes, оснащенными пилотной светодиодной лампой (B1 и B2). Его нельзя использовать со стандартными головками или моноблоками.

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