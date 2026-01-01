Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens

Артикул: DAN-4003

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-23-BW с сотовой решеткой, цветными фильтрами. Байонет Bowens.

Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с адаптером под байонет Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового акцента на объекте съемки или фоне и обеспечивает широкие творческие возможности в съемке.