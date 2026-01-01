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Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens
Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens
Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens

Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-4003
Пока нет отзывов

Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-23-BW с сотовой решеткой, цветными фильтрами. Байонет Bowens.

Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с адаптером под байонет Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового акцента на объекте съемки или фоне и обеспечивает широкие творческие возможности в съемке. 

Описание

Fotokvant SNOOT-23-BW узкоугольная насадка с сотами и цветными фильтрами адаптер Bowens

Комплектация

Комплектуется сотовой решеткой и цветными гелевыми фильтрами. 

Отзывы о товаре

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