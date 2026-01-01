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Bowens BW-1882 базовый комплект рефлектор 60 град. со шторками и тубусом

Bowens BW-1882 базовый комплект рефлектор 60 град. со шторками и тубусом

Bowens
Артикул: PSL-051

Bowens BW-1882 – комплект осветительных аксессуаров, состоящий из рефлектора, тубуса и четырехстворчатых шторок. Очень удобен как для студийной, так и для выездной фотосессии.

 

Описание

Рефлектор дает оптимальное рассеивание света с 60-градусным покрытием. Съемные тубус и шторки быстро крепятся к рефлектору, обеспечивая оперативное управление светом.К Bowens BW-1882 подходит комплект цветных фильтров – 6 шт. и комплект сотовых фильтров – 3 шт. (приобретается отдельно).

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