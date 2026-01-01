Bowens BW-1882 базовый комплект рефлектор 60 град. со шторками и тубусом

Рефлектор дает оптимальное рассеивание света с 60-градусным покрытием. Съемные тубус и шторки быстро крепятся к рефлектору, обеспечивая оперативное управление светом.К Bowens BW-1882 подходит комплект цветных фильтров – 6 шт. и комплект сотовых фильтров – 3 шт. (приобретается отдельно).
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.