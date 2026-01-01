PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens

Тканевый рассеиватель можно снять и постирать вручную.
Характеристики:
- Диаметр: 65 см
- Глубина: 57.5 см
- Вес нетто: 1.1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс-чайнабол диаметром 65 см. Байонет Bowens, быстрораскладной механизм. Используется для создания мягкого освещения. Внешний купол обеспечивает рассеивание светового потока.
Тканевый рассеиватель можно снять и постирать вручную.
Характеристики:
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