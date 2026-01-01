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PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens
PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens
PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens
PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens

PULUZ PU3057 Lantern Softbox складной софтбокс 65 см с байонетом Bowens

PULUZ
Артикул: OLE-4752

Софтбокс-чайнабол диаметром 65 см. Байонет Bowens, быстрораскладной механизм. Используется для создания мягкого освещения. Внешний купол обеспечивает рассеивание светового потока.

Описание

Тканевый рассеиватель можно снять и постирать вручную.

Характеристики:

  • Диаметр: 65 см
  • Глубина: 57.5 см
  • Вес нетто: 1.1 кг

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