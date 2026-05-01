Фильтр
Аксессуары PULUZ для камер, студии и экшн-съёмки

PULUZ – универсальные аксессуары для фото, видео и экшн-съёмки

PULUZ (ПУЛУЗ) – это бренд, который создаёт доступные и практичные аксессуары для широкого круга задач: от профессиональной студийной съёмки до экстремального видео на экшн-камеру. В каталоге PULUZ вы найдёте почти всё, что может понадобиться фотографу и видеографу «прямо сейчас»: от простых ремешков для камеры до специализированных клеток (кейджей) и компактных софтбоксов. Это идеальный выбор для тех, кто ценит функциональность, совместимость и разумную цену.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий спектр товаров PULUZ:

  • Для студии и освещения – софтбоксы с байонетом Bowens (60x90 см), складной октабокс для накамерной вспышки, портативный RGB-осветитель и жидкостная видеоголова;
  • Для камер и экшн-камер – металлические клетки (кейджи) для Sony FX3/FX30, компактные и надёжные кейсы для GoPro, нашейное крепление для съёмки от первого лица;
  • Аксессуары для мобильности – двойной наплечный ремень для двух камер, телескопические селфи-стики (моноподы), универсальные зажимы-крабы и крепления Magic Arm.

Почему стоит присмотреться к аксессуарам PULUZ:
Отличное соотношение цены и качества – вы получаете нужную функцию без переплаты за громкое имя;
Огромный выбор – здесь можно найти решение для почти любой нестандартной задачи;
Совместимость – большинство креплений (1/4", 3/8", байонет Bowens, «ласточкин хвост» Arca-Swiss) выполнены по стандартам, популярным среди фотографов;
Практичность – производитель продумывает детали: мягкие подкладки в кейсах, дышащие ремни, защиту от падения площадки.

Как купить аксессуары PULUZ в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы ищете недорогой, но качественный аксессуар – велика вероятность, что он есть в линейке PULUZ. Не уверены в совместимости? Позвоните нам, и мы поможем подобрать идеальное решение для вашей камеры или задачи.

Популярное

PULUZ PU3079R Magic Arm Ball Mount Clamp Crab Pliers Clip крепление-краб Magic Arm
Арт. OLE-4754
в наличии 4-10 шт

Держатель состоит из 2 функциональных элементов. Основная часть — это клешнеобразный зажим, который может быть установлен на различные поверхности с толщиной от 13 до 38 мм. Второй элемент — шарнирный кронштейн типа Magic Arm, который дополняет конструкцию, предоставляя возможность регулировки и изменения угла наклона. С обеих сторон кронштейна – винты 1/4"-20. На тыльной стороне клешни имеются два резьбовых гнезда: 1/4"-20 и 3/8"-16.

960 ₽
PULUZ PU3111B Metal Camera Cage металлическая клетка для Sony FX30/FX3
Арт. OLE-4755
в наличии 1-3 шт

Металлическая клетка для камер Sony FX3 и FX30 предоставляет универсальную платформу для установки различных аксессуаров. Оснащена резьбовыми гнездами 1/4"-20 по всему периметру, а также холодным башмаком сверху и планкой НАТО слева. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Камера надежно фиксируется в нескольких точках: через штативное гнездо, двумя винтами сверху и еще одним справа.


4 250 ₽
PULUZ PU5124 Softbox софтбокс 60*90 с байонетом Bowens
Арт. OLE-4788
в наличии 1-3 шт

Софтбокс имеет размеры 60х90 см и оснащён байонетом Bowens. Имеются два диффузора (рассеивателя), которые помогают создавать более мягкое и равномерное освещение. Для удобства хранения и транспортировки  комплектуется сумкой. Металлическое кольцо-адаптер обеспечивает полную свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать софтбокс  как горизонтально, так и под любым углом. 


1 670 ₽
PULUZ PU6002 Double Shoulder Strap Belt двойной наплечный ремень-разгрузка
Арт. OLE-4793
в наличии 4-10 шт

Двойной ремень-разгрузка для фотографов, которым необходимо одновременно носить две камеры. Благодаря широким плечевым накладкам с дышащим внутренним уплотнителем, ремень обеспечивает комфортное ношение при использовании тяжёлой фототехники.Конструкция включает скользящие пряжки в области груди. Камеры надёжно крепятся через штативное гнездо 1/4", обеспечивая стабильность и безопасность. Максимальная длина 150 см.

1 030 ₽
PULUZ PU816 Selfie Stick телескопический селфи-стик с креплением для Insta360
Арт. OLE-4795
в наличии 1-3 шт

Алюминиевый телескопический монопод для селфи. Максимальная высота 150 см. Крепление для камеры: штативный винт 1/4". В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4", которое позволяет установить снизу мини-треногу. адаптеры для смартфонов или камер с гребешковым креплением (типа GoPro) можно приобрести отдельно.

980 ₽
PULUZ PU3501B Heavy Duty Video Fluid Head (Large) жидкостная видеоголова с площадкой
Арт. OLE-5359
в наличии 1-3 шт

PULUZ PU3501B Heavy Duty Video Fluid Head (Large) — профессиональная жидкостная видеоголова из магниевого сплава, рассчитанная на нагрузку до 10 кг. Она устанавливается на винт 1/4"-20 через базу диаметром 64 мм. Габариты корпуса без рукоятки составляют 12,4 × 11,5 × 10 см, а длина съёмной рукоятки — 30,5 см (возможна установка как справа, так и слева). Конструкция обеспечивает плавное движение при повороте и наклоне камеры благодаря встроенным жидкостным картриджам. Быстросъёмная площадка выполнена по стандарту Manfrotto с профилем «ласточкин хвост» (ширина 50 мм) и оснащена съёмными винтами 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления камер. Для безопасности предусмотрен специальный штифт, предотвращающий падение плохо закреплённой площадки. Для точной настройки горизонта встроен пузырьковый уровень. Головка совместима с DSLR‑камерами, видеокамерами и другим съёмочным оборудованием.

7 790 ₽
PULUZ PU102 Waterproof Carrying Case Small кейс для экшн-камер черный
Арт. OLE-4747
в наличии 4-10 шт

Лёгкий черный чехол размером 23х17 см предназначен для переноски экшн-камеры GoPro HERO и нескольких аксессуаров: запасных батарей, USB-кабеля, зарядного устройства и креплений. Прочный корпус из нейлона и EVA-пены с мягкой подкладкой надёжно защищает от ударов, пыли и влаги. Чехол закрывается на молнию и оснащён карабином для подвешивания на крючок или крепления к сумке/рюкзаку, а также имеет удобную ручку для переноски.

600 ₽
PULUZ PU110 Waterproof Carrying Case Large кейс для экшн-камер черный
Арт. OLE-4748
более 10 шт

Лёгкий черный чехол размером 32х22 см предназначен для переноски экшн-камеры GoPro HERO и нескольких аксессуаров: запасные батарейки, кабели, зарядное устройство, крепления и другие аксессуары. Прочный корпус из нейлона и EVA-пены с мягкой подкладкой надёжно защищает от ударов, пыли и влаги. Чехол закрывается на молнию и оснащён карабином для подвешивания на крючок или крепления к сумке/рюкзаку, а также имеет удобную ручку для переноски.

660 ₽
PULUZ PU460B RGB осветитель с пультом управления
Арт. OLE-4770
в наличии 1-3 шт

Светодиодный компактный RGB-осветитель с ручкой в формате стик мощностью 10 Вт и 6 цветными режимами: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый. Длина 30 см. Цветовая температура 3200К (теплый), 4500К (молочно-белый), 5600К (холодный белый), CRI 95+, световой поток 1000 лм. Питание от встроенного аккумулятора 2600 мАч. Имеет крепление 1/4"-20 ". В комплект входит простой пульт ДУ с радиусом действия до 5 м при прямой видимости.

4 780 ₽
PULUZ PU815 Selfie Stick телескопический селфи-стик с креплением для Insta360
Арт. OLE-4794
в наличии 4-10 шт

Алюминиевый телескопический монопод для селфи. Максимальная высота 110 см. Крепление для камеры: штативный винт 1/4" + адаптер для «гребешка» типа GoPro. В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4", которое позволяет установить снизу мини-треногу. 

870 ₽
PULUZ PU83 Waterproof Carrying and Travel Case защитный кейс для экшн-камеры 16x12x7 см
Арт. OLE-4796
в наличии 4-10 шт

Чехол-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO размером 16х12х7 см закрывается на молнию. Изготовлен из прочного нейлона и формованной EVA пены, обеспечивает максимальную сохранность камеры и её аксессуаров от ударов и загрязнений. Благодаря карабину чехол можно закрепить на рюкзаке, сумке или специальном крючке.


550 ₽
PULUZ PU853B нашейное крепление для экшн-камеры
Арт. OLE-4797
в наличии 4-10 шт

Нашейное крепление для экшн-камер и смартфонов обеспечивает съёмку «от первого лица», освобождая руки для активных действий. Изготовлено из гибкого стального каркаса с мягким силиконовым покрытием, комфортно в ношении и надёжно фиксирует устройство. Быстросъёмный механизм позволяет мгновенно устанавливать и снимать камеру, а регулируемый угол наклона даёт возможность настроить идеальный ракурс для съёмки.

980 ₽
