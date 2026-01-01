Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30

Описание

Рассеиватель можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.

Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.



Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.