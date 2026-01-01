images
images
images
images
images
images
images
images
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30
Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30

Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30

Godox
Артикул: DAN-9552

Рассеиватель сферический Godox ML-CD15 для ML30 - гибкий силиконовый белый матовый рассеиватель Ø15 см, для осветителей серии ML с байонетом Godox, установочные кольца для накамерных вспышек в комплекте.

Описание

Рассеиватель можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.

Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.

Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.

МодельGodox ML-CD15
Байонет/КреплениеGodox/V1/V860II, TT685, TT685II и т.д.
Форма сферическая
Диаметр 15 см
Размер упаковки15х15х9 см
Вес170г
Вес с упаковкой360г

Комплектация

  • Рассеиватель сферический Godox ML-CD15
  • Установочное кольцо – 3 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Арт. DAN-9577
Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный 38 Вт 3200-6500К
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Godox LITEMONS LC30Bi осветитель светодиодный. Bi-color осветитель, мощность 38 Вт, регулируемая цветовая температура 3200K~6500K, CRI≥95, TLCI≥96, 11 спецэффектов, дисплей, шарнирный кронштейн-адаптер, резьбовое отверстие 1/4'’, установка в крепление «башмак».


-10 %9 790 ₽
8 810 ₽
В корзину

Видео

Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.