Godox ML-CD15 рассеиватель сферический для ML30

Рассеиватель можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.
Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.
Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).
В полностью разложенном состоянии сферический рассеиватель поможет освещать пространство на 360 градусов. Если задняя часть рассеивателя сложена, световой поток ограничивается на 180 градусов, а при складывании передней части можно добиться большей контрастности.
Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.
|Модель
|Godox ML-CD15
|Байонет/Крепление
|Godox/V1/V860II, TT685, TT685II и т.д.
|Форма
|сферическая
|Диаметр
|15 см
|Размер упаковки
|15х15х9 см
|Вес
|170г
|Вес с упаковкой
|360г