Godox - рефлектор для зонта на фотовспышки AD200, AD360 AD-S6.

Арт. NVF-9558

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Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.

Фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола, см - 84. Вес - 300 г.

