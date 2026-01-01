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Godox рефлектор для зонта на фотовспышки AD200/AD360 AD-S6
Godox рефлектор для зонта на фотовспышки AD200/AD360 AD-S6

Godox рефлектор для зонта на фотовспышки AD200/AD360 AD-S6

Godox
Артикул: NVF-9553

Godox - рефлектор для зонта на фотовспышки AD200, AD360 AD-S6.

Рефлектор устанавливается на фотовспышку. В тарелке имеется отверстие в которое вставляется ручка зонта закрепляемая в держателе на рефлекторе. Рефлектор имеет серебристую поверхность. Диаметр - 13,8 см, глубина 8 см. Вес - 60 грамм.


Описание

Godox рефлектор для зонта на фотовспышки AD200/AD360 AD-S6

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