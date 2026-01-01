Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox - рефлектор для зонта на фотовспышки AD200, AD360 AD-S6.
Рефлектор устанавливается на фотовспышку. В тарелке имеется отверстие в которое вставляется ручка зонта закрепляемая в держателе на рефлекторе. Рефлектор имеет серебристую поверхность. Диаметр - 13,8 см, глубина 8 см. Вес - 60 грамм.
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Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.
Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий