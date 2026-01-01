Bowens RD-6210 кольцо переходное для Bowens

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens RD-6210 – адаптер для крепления софтбоксов Bowens на приборы BOWENS с байонетным креплением типа S. Внешний диаметр адаптера - 139 мм.
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Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.