images
Bowens RD-6210 кольцо переходное для Bowens

Bowens RD-6210 кольцо переходное для Bowens

Bowens
Артикул: PSL-074

Bowens RD-6210 – адаптер для крепления софтбоксов Bowens на приборы BOWENS с байонетным креплением типа S. Внешний диаметр адаптера - 139 мм.

Описание

Bowens RD-6210 кольцо переходное для Bowens

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 237 гибкий держатель
Арт. DAN-0253
Manfrotto 237 гибкий держатель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.

Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.

6 290 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Арт. DAN-1510
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

2 980 ₽
В корзину

Видео

Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.