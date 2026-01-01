Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RAC-EAB - адаптер для установки на байонет Bowens 152 мм.
Коннекторное кольцо диаметром 152 мм для установки рефлекторов со сменным байонетом RAYLAB на приборы с байонетом Bowens.
Внимание! Не подходит для софт-боксов RAYLAB.
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Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 2 мм.