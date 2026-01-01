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Raylab RAC-EAB адаптер для установки на байонет Bowens 152 мм

Raylab RAC-EAB адаптер для установки на байонет Bowens 152 мм

Raylab
Артикул: DAN-1087

Raylab RAC-EAB - адаптер для установки на байонет Bowens 152 мм.

Коннекторное кольцо диаметром 152 мм для установки рефлекторов со сменным байонетом RAYLAB на приборы с байонетом Bowens.

Внимание! Не подходит для софт-боксов RAYLAB.

Описание

Raylab RAC-EAB адаптер для установки на байонет Bowens 152 мм

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