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Profoto OCF Beauty Dish White 2' (101220) складная портретная тарелка белая

Profoto OCF Beauty Dish White 2' (101220) складная портретная тарелка белая

Profoto
Артикул: NVF-8015

Profoto OCF Beauty Dish White 2' (101220) – складная и более мобильная версия классического рефлектора Profoto Softlight Reflector. Имеет компактный размер и легкий вес. Благодаря тому, что установка производится с помощью переходного кольца speedring, она занимает считаные секунды. Цвет – белый.

Внимание! OCF Beauty Dish используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.

Описание

Profoto OCF Beauty Dish White 2' (101220) складная портретная тарелка белая

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