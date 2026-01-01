Lumifor LAR-EL кольцо софтбокса для Elinchrom

Арт. FTR-1127

Софтбокс Grifon SB-9090 предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.

Закрытая конфигурация софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Grifon SB-9090 может также устанавливаться на галогенные осветители мощностью до 500 Вт. Вес - 1,5 кг.