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Lumifor LAR-EL кольцо софтбокса для Elinchrom

Lumifor LAR-EL кольцо софтбокса для Elinchrom

Lumifor
Артикул: OLE-1199

Lumifor LAR-EL – переходное кольцо-адаптер для установки софтбоксов Lumifor на студийные осветители. Байонет Elinchrom.

Описание

Lumifor LAR-EL кольцо софтбокса для Elinchrom

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