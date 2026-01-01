Lumifor LAR-EL кольцо софтбокса для Elinchrom

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAR-EL – переходное кольцо-адаптер для установки софтбоксов Lumifor на студийные осветители. Байонет Elinchrom.
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Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Софтбокс Grifon SB-9090 предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Grifon SB-9090 может также устанавливаться на галогенные осветители мощностью до 500 Вт. Вес - 1,5 кг.
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.