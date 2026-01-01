Fotokvant AR-144-BL кольцо-адаптер Balcar 144 мм

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо-адаптер Fotokvant AR-144-BL для Balcar 144 мм.
Адаптер предназначен для монтажа софтбоксов на осветители с байонетом типа Balcar. Адаптер изготовлен из металла, характеризуется жаростойкостью и высокой механической прочностью. Посадочный диаметр - 144 мм.
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