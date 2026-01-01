Fotokvant AR-144-AD кольцо-адаптер Godox AD 144 мм для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо-адаптер Fotokvant AR-144-AD для Godox AD 144 мм и Lumedyne, Quantum, Sunpak.
Адаптер предназначен для монтажа софтбоксов на осветители с байонетом типа Godox AD, а так же Lumedyne, Quantum, Sunpak. Адаптер изготовлен из металла, характеризуется жаростойкостью и высокой механической прочностью. Посадочный диаметр - 144 мм. Вес - 0,3 кг.
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Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.