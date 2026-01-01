Bowens BW-3110 коннектор Bowens Quickring

Описание

Все части коннектора Quickring Bowens BW-3110 выполнены из металла, а замок, фиксирующий положение внутреннего кольца, максимально надежен.Необходимо повернуть части коннектора примерно на 90 град. друг относительно друга и вставить спицы софтбокса в отверстия коннектора. Для этого требуется намного меньше усилий, чем обычно. Внешняя часть коннектора поворачивается до щелчка замка, после чего софтбокс собран и готов к работе.Для крепления Quickring к осветительному прибору требуются поставляемые отдельно адаптеры. Тип адаптера зависит от модели прибора.