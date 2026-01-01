NANLITE PJ-FMM-LENS36 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-36

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сменный объектив для проектора Nanlite Forza с креплением FM с углом проекции 36°. Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок Гобо, цветных фильтров, слайдов и т.п. Значительно увеличивает светооотдачу. Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов.
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