NANLITE PJ-FMM-LENS36 объектив для проекционной насадки NANLITE PJFM-36

Артикул: OLE-2588

Сменный объектив для проектора Nanlite Forza с креплением FM с углом проекции 36°. Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок Гобо, цветных фильтров, слайдов и т.п. Значительно увеличивает светооотдачу. Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов.