NANLITE PJ-BM-LENS36 объектив для проекционной насадки NANLITE PJBM-36

Артикул: OLE-2586

Сменный объектив для проекционной насадки Nanlite PJ-BM с углом проекции 36°. Предназначен для создания привлекательных текстур на фон путем проецирования масок Гобо, цветных фильтров, слайдов и т.п. Значительно увеличивает светооотдачу. Замена объектива выполняется с помощью крепежного винта за несколько секунд и не требует никаких инструментов.