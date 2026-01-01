Nanlite PJ-19 проекционная насадка байонет Bowens

Описание

Оптическая система обеспечивает отличное качество света. Оптическое покрытие увеличивает яркость и точность цветовой температуры. В системе используются асферические линзы для устранения аберраций и минимизации искажений.

Для создания сложных световых эффектов проектор Forza оснащен внутренними рамками для фильтров Гобо и рамкой для цветных фильтров, а для контроля размера и формы источника света отдельно доступна 18-лепестковая диафрагма.

Использования металла с нейлоновым покрытием в корпусе проектора, сводит к минимуму нагревание, обеспечивая легкую, но крайне прочную конструкцию.

Проектор Forza поставляется в специальном защитном футляре.