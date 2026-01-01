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Nanlite PJ-19 проекционная насадка байонет Bowens
Nanlite PJ-19 проекционная насадка байонет Bowens
Nanlite PJ-19 проекционная насадка байонет Bowens

Nanlite PJ-19 проекционная насадка байонет Bowens

Nanlite
Артикул: DAN-8883

Nanlite Projector w/lens 19° - оптическая система для световых эффектов с креплением Forza 60. 

Описание

Оптическая система обеспечивает отличное качество света. Оптическое покрытие увеличивает яркость и точность цветовой температуры. В системе используются асферические линзы для устранения аберраций и минимизации искажений. 
Для создания сложных световых эффектов проектор Forza оснащен внутренними рамками для фильтров Гобо и рамкой для цветных фильтров, а для контроля размера и формы источника света отдельно доступна 18-лепестковая диафрагма.
Использования металла с нейлоновым покрытием в корпусе проектора, сводит к минимуму нагревание, обеспечивая легкую, но крайне прочную конструкцию.
Проектор Forza поставляется в специальном защитном футляре.

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