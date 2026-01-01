NANLITE AS-GB-FMM-SET2 маски Гобо (набор №2) для NANLITE PJ-FMM

Артикул: OLE-2584

Набор из 10 дисков Гобо для проектора Nanlite с креплением FM, номера моделей PJFMM19 и PJFMM36. Набор №2 включает в себя включает в себя естественные эффекты воды, деревьев и листвы, а также пламя, фейерверки, графические узоры. Диаметр 77мм