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NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM
NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM

NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM

Nanlite
Артикул: OLE-2582

Набор из 10 дисков Гобо для проектора Nanlite с креплением FM, номера моделей PJFMM19 и PJFMM36. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 77мм

Описание

NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM

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