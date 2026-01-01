NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор из 10 дисков Гобо для проектора Nanlite с креплением FM, номера моделей PJFMM19 и PJFMM36. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 77мм
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