NANLITE AS-GB-FMM-SET1 маски Гобо (набор №1) для NANLITE PJ-FMM

Артикул: OLE-2582

Набор из 10 дисков Гобо для проектора Nanlite с креплением FM, номера моделей PJFMM19 и PJFMM36. Набор №1 включает в себя 3 отдельных типа окон: арочные, двойные и угловые, а также различные геометрические формы и оригинальные узоры. Диаметр 77мм