VaKo комплект масок гобо №3

Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.
!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект масок гобо - это трафареты, создающие узоры с помощью освещения. С помощью маски можно получить имитацию света из окна, через жалюзи или лучи света, проходящие сквозь ветки деревьев. В наборе пять масок размером 21 х 29 см.
Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.
!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RCL-S6 - клипса со струбциной.
Металлический держатель-прищепка со струбциной. Может быть установлен на стойку диаметром до 35 мм. Держатель имеет резиновые накладки для предохранения зажимаемой поверхности. Максимальное раскрытие прищепки 33 мм. Изготовлен из металла. Вес - 263 грамма. Размер - 10х9,5х9,5 см.
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель.
Модель SOFT сочетает в себе все актуальные наработки YongNuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета. Особенности: Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4". Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!