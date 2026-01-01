images
images
images
images
images
images
VaKo комплект масок гобо №3
VaKo комплект масок гобо №3
VaKo комплект масок гобо №3
VaKo комплект масок гобо №3
VaKo комплект масок гобо №3
VaKo комплект масок гобо №3

VaKo комплект масок гобо №3

VaKo
Артикул: DAN-9708

Комплект масок гобо - это трафареты, создающие узоры с помощью освещения. С помощью маски можно получить имитацию света из окна, через жалюзи или лучи света, проходящие сквозь ветки деревьев. В наборе пять масок размером 21 х 29 см.

Описание

Создавая иллюзию пространства и форм, гобо быстро превращаются в творческую технику световой фотографии, добавляя новые измерения изображениям.

Для использования маски гобо можно воспользоваться любым источником постоянного света, даже фонариком на телефоне.

Меняя расстояние между источником света и маской гобо, можно влиять на формирование тени, чем ближе маска к осветителю, тем более размытый рисунок.

!!! Маски поставляются в защитной плёнке, для получения зеркального эффекта рекомендуем снять плёнку!

Комплектация

  • Маска гобо - 5 шт
  • Чехол для хранения - 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Арт. NVF-9626
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RCL-S6 - клипса со струбциной.

Металлический держатель-прищепка со струбциной. Может быть установлен на стойку диаметром до 35 мм. Держатель имеет резиновые накладки для предохранения зажимаемой поверхности. Максимальное раскрытие прищепки 33 мм. Изготовлен из металла. Вес - 263 грамма. Размер - 10х9,5х9,5 см.

510 ₽
В корзину
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Арт. MTG-1037
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель.

Модель SOFT сочетает в себе все актуальные наработки YongNuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета. Особенности: Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4". Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения.


27 400 ₽
В корзину
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
более 10 шт

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

1 050 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
В корзину
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Арт. DAN-9420
Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!

1 380 ₽
В корзину

Видео

Как правильно нарушать правила композиции
Как правильно нарушать правила композиции
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.