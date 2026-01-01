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Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава
Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава
Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава
Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава
Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава

Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава

Selens
Артикул: MTG-3169

Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава. Насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне. 

Описание

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant  https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s  или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах. 

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