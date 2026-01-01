Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава

Арт. DAN-8705

до конца распродажи 6 дн

Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW предназначена для создания сфокусированного светового потока, с помощью масок Гобо и цветовых фильтров, которые входят в комплект, формируются проекции световых рисунков, цветовые или световые акценты на фоне или объекте съемки, имеется байонет Bowens в металлическом корпусе.