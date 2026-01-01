Selens 841721 Gobo-31 маска гобо 31 металлическая 58 мм трава

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST4 BW предназначена для создания сфокусированного светового потока, с помощью масок Гобо и цветовых фильтров, которые входят в комплект, формируются проекции световых рисунков, цветовые или световые акценты на фоне или объекте съемки, имеется байонет Bowens в металлическом корпусе.