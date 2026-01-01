Falcon Eyes OB20HC насадка сотовая для FEA-OB20HC

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes OB20HC – сотовая насадка для октобокса. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Размер 200 см.
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