Falcon Eyes OB20HC насадка сотовая для FEA-OB20HC

Артикул: VBR-270

Falcon Eyes OB20HC – сотовая насадка для октобокса. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Размер 200 см.