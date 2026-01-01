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Falcon Eyes OB18HC насадка сотовая для FEA-OB18HC

Falcon Eyes OB18HC насадка сотовая для FEA-OB18HC

Falcon Eyes
Артикул: VBR-269

Falcon Eyes OB18HC – сотовая насадка для октобокса. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Размер 180 см.

Описание

Falcon Eyes OB18HC насадка сотовая для FEA-OB18HC

Комплектация

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