Falcon Eyes OB18HC насадка сотовая для FEA-OB18HC

Артикул: VBR-269

Falcon Eyes OB18HC – сотовая насадка для октобокса. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Размер 180 см.