Lumifor LS-30180-5GRID cоты для софтбокса 30х180 см 50 градусов

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-30180-5GRID – соты, предназначены для стрипбокса Lumifor LS-30180 ULTRA 30х180 см. Угол 50 градусов. Соты служат для создания более жесткого направленного света, уменьшают угол рассеивания, помогают лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру. Если необходимо установить соты на софтбокс другого производителя, следует проконсультироваться со специалистом магазина Фотогора о совместимости аксессуаров.
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