Lumifor LS-30180 ULTRA стрипбокс 30х180 см с адаптером Bowens

Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.
Lumifor LS-30180 ULTRA – стрипбокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Может использоваться с сотами LS-30180-5GRID. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,7. Размер, см – 30х120.
Grifon R-1117 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 110x168.
Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.
