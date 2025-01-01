images
Lumifor LS-30180 ULTRA стрипбокс 30х180 см с адаптером Bowens

Lumifor LS-30180 ULTRA – стрипбокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Может использоваться с сотами LS-30180-5GRID. Байонет Bowens. Вес, кг – 2,7. Размер, см – 30х120.

Комплектация

  • Кольцевой металлический адаптер типа Bowens – 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель нейтрального белого цвета с креплением липучка – 1 шт.
  • Внешний рассеиватель нейтрального белого цвета – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт. + 1 запасная.
  • Высококачественный купол из материала производства Корея с высокой отражающей поверхностью – 1 шт.
  • Инструкция по сборке – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

 

Grifon SN-09 – рефлектор фоновый с байонетом Bowens и зажимами для установки цветных гелевых фильтров.

Grifon R-1117 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 110x168. 

Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.    

